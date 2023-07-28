Любила бути яскравою: як королева Єлизавета II у жовтому пальті вручала нагороди спортсменам

Королева Єлизавета II усе своє життя з'являлася на публіці в яскравих образах.

На цьому фото, яке було зроблено цього дня, 28 липня 1986 року, Її Величність королева обмінюється рукостисканням з австралійським плавцем Робертом Глерією, коли вручала йому золоту медаль за біг на 200 метрів вільним стилем серед чоловіків у Королівському басейні Співдружності в Единбурзі під час 13-х Ігор Співдружності.

Того дня Єлизавета II була в жовтому пальті, на грудях у неї була пришпилена одна з її найулюбленіших брошок – діамантовий бант, а не шиї – три нитки перлів. У вухах королеви також були перлинні сережки, які вона носила майже завжди, а її темне волосся було укладене в гарну кучеряву зачіску.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, яким був колір волосся королеви Єлизавети II до того, як вона пофарбувалась у платиновий блонд.

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