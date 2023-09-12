Любила цю справу: королева Єлизавета II за кермом у різні роки

Все життя покійна королева Єлизавета II була за кермом, хоча водійських документів насправді ніколи не мала.

1945 року принцеса Єлизавета з власної ініціативи вступила до "Допоміжної територіальної служби" — жіночі загони самооборони — і пройшла підготовку як механік-водій санітарного автомобіля. Тоді принцеса здобула військове звання лейтенанта. Її військова служба тривала п'ять місяців. Від того часу її часто бачили за кермом і водила автомобіль Єлизавета практично до самої смерті у вересні 2022 року.

Королева Єлизавета II за кермом, поряд з нею її дочка принцеса Анна та син принц Чарльз / Фото: Getty Images

Ми зібрали кілька фотографій королеви за кермом. На цьому фото королева везе своїх дітей, принца Чарльза та принцесу Анну у Віндзорі під наглядом глядачів. Фото було зроблено 1957 року. Монархиня перебувала на престолі вже п'ять років.

А це 1968-й королева Єлизавета II їде на матч з поло на галявині Сміта у Великому Віндзорському парку. Фото зроблено за тиждень до 42 дня народження Її Величності.

Королева Єлизавета II за кермом / Фото: Getty Images

А це вже 2021, монархині 95 років, і вона все ще водила авто. Її заскочили за кермом свого автомобіля Range Rover під час третього дня Королівської Віндзорської кінної виставки у Гоум-парку, Віндзорський замок 3 липня 2021 року у Віндзорі.

Королева Єлизавета II за кермом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, що змінилося у королівській родині після смерті Єлизавети II.

Королева Єлизавета II за кермом / Фото: Getty Images

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