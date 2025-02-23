Любила Діана, але не любить Камілла: зимовий вид відпочинку, який не сприймає друга дружина короля Чарльза

Хоча більшість членів королівської сім'ї відомі як затяті лижники, 77-річна Камілла ніколи не була прихильницею зимових видів спорту, незважаючи на те, що до шлюбу з принцом Уельським Чарльзом вона регулярно їздила кататися на лижах.

Про це розповів її син Том Паркер Боулз у новому інтерв'ю The Times.

В інтерв'ю Том розповів, як щороку сім'я вирушала на якийсь гірськолижний курорт у відпустку. Чоловік повідав, що йому подобалося кататися на лижах зі своєю сестрою — дочкою королеви Камілли Лорою Лопес — та його батьком Ендрю Паркером-Боулзом, але його мати ніколи не приєднувалася до них.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Кожен грудень мої батьки, сестра і я проводили тиждень у Санкт-Антоні-ам-Арльберзі в Австрії або де-небудь на кшталт Шамоні у Франції або Верб'є в Швейцарії. Але моя мама ненавиділа кататися на лижах, тому вона відправляла нас на гору з провідником, поки сама сиділа і читала свою книжку. Вона піднімалася на витягу, щоб зустрітися з нами на обід, і одного разу спробувала зав'язати розмову з гідом".

Чоловік Камілли – король Чарльз – завжди любив цей зимовий вид спорту і протягом багатьох років неодноразово вирушав на лижі, насолоджуючись відпусткою з різними членами сім'ї, включаючи своїх синів принца Вільяма та принца Гаррі, а також свою першу дружину принцесу Діану.

Принцеса Діана, принц Чарльз, Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Раніше ми зібрали фото королівських осіб, які відпочивали на курортах у горах.

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