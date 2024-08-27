Любила класичні дизайни: сумка від Dior, з якою часто з'являлася на публіці Жаклін Кеннеді

У 60-х роках молода Жаклін Кеннеді сама того не чекаючи стала іконою моди — її наслідували, копіювали стиль, зачіски та кольори вбрання, які вона носила. А ось після інавгурації її чоловіка неймовірно пуполярними стали капелюшки-пігулки, адже саме в такому на публіці з'явилася Жаклін того дня.

Перша леді Америки любила французькі бренди: Givenchy, Christian Dior та Chanel. Вже трохи пізніше вона стала часто з'являтися із сумками від Gucci, які в результаті бренд назвав її ім'ям.

Однак на початку свого життя у Білому домі Жаклін можна було часто помітити з лаконічною сумкою від Модного дому Christian Dior. Це був аксесуар із короткою ручкою та невеликим бантиком спереду.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Кеннеді так сподобався дизайн сумки, що вона замовила її в чорному та кремовому кольорах. Зазвичай вона поєднувала її з класичними костюмами та сукнями, які дуже любила.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Також вона обожнювала схожий аксесуар, але без банта, а із застібкою-карабіном. Зазвичай із цією сумкою вона ходила на службу до церкви.

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