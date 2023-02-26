Любила не лише капелюхи: яким був ще один улюблений аксесуар королеви Єлизавети II

Все життя монархиня носила головні убори. Найчастіше капелюхи, які завжди бездоганно гармонували з її вбранням.

Найчастіше королева Єлизавета II одягала хустку, коли її чекала дорога на поїзді на зимові канікули до Сандрінгемп. Або могла з'явитися в хустці замість капелюха на кінних змаганнях, які просто обожнювала.

Ось на цьому фото монархиня заскочена на Королівському кінному шоу у Віндзорському палаці, коли спостерігає за змаганнями свого чоловіка принца Філіпа.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Або носила хустку, коли вирушала на прогулянку Великим Віндзорським парком, а прогулянки такі монархиня дуже любила.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Також часто в хустках вона їздила верхи на своїх улюблених поні.

Королева Єлизавета II верхи на поні / Фото: Getty Images

А також іноді Її Величність могла одягнути хустку підібрану до тону пальта, коли вирушала на якийсь захід. Просто замість капелюха. Її хустки були з принтами, часто такими ж яскравими, як і її вбрання, адже Єлизаветі II було дуже важливо завжди залишатися помітною у натовпі.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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