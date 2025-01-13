Любила носити прозорі сукні: розглядаємо лук принцеси Діани з поїздки до Оттави

Протягом свого шлюбу з принцом Чарльзом принцеса Діана багато подорожувала, а ще багато експериментувала з образами.

Варто сказати, що стиль принцеси Уельської тих часів і сьогодні багато в чому був би актуальним. У її гардеробі були позачасові вбрання.

До речі, у книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" Ендрю Мортона принцеса розповідала, яким був її шлях до пошуку власного стилю. Принцеса співпрацювала з кількома постійними дизайнерами, які шили для неї вбрання для її робочих та світських виходів.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Для візиту до Канади ось цю сукню з прозорим подолом, яку носила того дня Діана, розробив Джаспер Конран. Вбрання доповнювалося тонким поясом, туфлями-човниками, капелюхом з широкими крисами і тонкою ниткою перлів на шиї. Принцеса Діана того дня мала чудовий вигляд.

Раніше ми розповідали про найзнаковіші образи принцеси Діани: від светра з вівцями до "сукні помсти".

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