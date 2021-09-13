Любила перли і натуральне хутро: який вигляд мала Єлизавета Боуз-Лайон під час світських виходів

Любила перли і натуральне хутро: який вигляд мала Єлизавета Боуз-Лайон під час світських виходів

Мати королеви Єлизавети II — Єлизавета Боуз-Лайон — завжди з радістю виконувала свої королівські обов'язки.

Сьогодні згадуємо, як цього дня 13 вересня 1939 року дружина короля Георга VI відвідувала станцію швидкої допомоги в Лондоні і була зазнімкована під час бесіди з персоналом.

Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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Одягнена 39-річна королева-консорт в блузку і спідницю-міді з високою талією, поверх на ній накинуто пальто з хутряними деталями на рукавах. Єлизавета в туфлях, білих високих рукавичках і капелюсі з декількома бантами і невеликою вуаллю, на шиї у неї красується дві нитки перлинного намиста, а в руці вона тримає маленький клатч.

Такі прикраси любить і старша дочка Єлизавети — королева Єлизавета II. Більшість кольє в її ювелірній шкатулці саме з перлів. Може здатися, що монархиня носить одні й ті самі кольє, але це зовсім не так.

Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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