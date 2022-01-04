Любила пляжний відпочинок: згадуємо, як принцеса Діана проводила зимові канікули із синами

Сьогодні в архівах нам потрапило старе фото принцеси Уельської Діани.

На знімку, датованому 4 січня 1993 року, принцеса Діана зображена під час відпочинку на яхті разом із друзями, а також двома своїми синами – принцами Вільямом та Гаррі.

Принцеса Діана / Associated Press

Принцеса Діана / Associated Press

Відпочивали вони на пляжі Банана-Бей, Сент-Кітс, Вісконсін, США. Принцеса Діана одягнена у довгу білу футболку, а на обличчі у неї великі сонцезахисні окуляри, а у вухах – золоті сережки.

Принцеса Діана та принц Вільям / Associated Press

Принцеса Діана / Associated Press

Принцеса Уельська дуже любила пляжний відпочинок і часто їздила із синами на різні курорти. Часто леді Ді можна було побачити і в купальниках, такі фотографії папараці зробили під час цих зимових канікул Діани з дітьми.

Принцеса Діана та принц Вільям / Associated Press

Принцеса Діана / Associated Press

Принцеса Діана / Associated Press

Принцеса Діана / Associated Press

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