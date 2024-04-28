Любила розслабитися наприкінці дня: якому напою віддавала перевагу вечорами королева Єлизавета II

За словами її кузини Маргарет Роудс, покійна королева розслаблялася наприкінці довгого дня наповненим келихом шампанського, а також любила джин та Дюбонне. Шанувальники знали її любов до цього коктейлю, тому коли Єлизавета II померла, з полиць британських супермаркетів зник один із інгредієнтів цього коктейлю — французький солодкий напій на основі кріпленого вина з додаванням різних трав та кори хінного дерева Дюбонне. Передбачалося, що британці проводжали королеву її улюбленим коктейлем.

Колишній королівський дворецький Даррен Макгрейді, який пропрацював у королівській родині 15 років, розповідав, що цей напій був улюбленим у королеви Єлизавети II, а також королеви-матері Єлизавети, пише express.co.uk.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

До речі, крім алкогольних напоїв, монархиня також дуже любила шоколад і все, що з ним пов'язано. Але незважаючи на цю любов королівський шефкухар стверджував, що Єлизавета II не була гурманом і швидше "їла, щоб жити", ніж "жила, щоб їсти". А ось її чоловік принц Філіп любив пробувати нові продукти та був у захваті від нових інгредієнтів.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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