Любила розслабитися наприкінці дня: якому напою віддавала перевагу вечорами королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II любила розслабитись наприкінці робочого дня.
За словами її кузини Маргарет Роудс, покійна королева розслаблялася наприкінці довгого дня наповненим келихом шампанського, а також любила джин та Дюбонне. Шанувальники знали її любов до цього коктейлю, тому коли Єлизавета II померла, з полиць британських супермаркетів зник один із інгредієнтів цього коктейлю — французький солодкий напій на основі кріпленого вина з додаванням різних трав та кори хінного дерева Дюбонне. Передбачалося, що британці проводжали королеву її улюбленим коктейлем.
Колишній королівський дворецький Даррен Макгрейді, який пропрацював у королівській родині 15 років, розповідав, що цей напій був улюбленим у королеви Єлизавети II, а також королеви-матері Єлизавети, пише express.co.uk.
До речі, крім алкогольних напоїв, монархиня також дуже любила шоколад і все, що з ним пов'язано. Але незважаючи на цю любов королівський шефкухар стверджував, що Єлизавета II не була гурманом і швидше "їла, щоб жити", ніж "жила, щоб їсти". А ось її чоловік принц Філіп любив пробувати нові продукти та був у захваті від нових інгредієнтів.
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