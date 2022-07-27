Любила рукавички та вміла їх носити: елегантні образи молодої Джекі Кеннеді

У 60-х мода значно відрізнялася від того, що ми знаємо і до чого звикли зараз і важливими елементами жіночого образу, особливо офіційного, були рукавички та капелюшок. Однією із модних ікон свого часу була Джекі Кеннеді – дружина президента США.
Саме завдяки моді ця молода та приваблива жінка змогла підкорити американців, які закохалися у її простакуватий сучасний стиль та грацію. Але в численних біографіях першої леді неодноразово згадувався факт про її руки, згідно з яким вона вважала їх негарними. Нібито саме тому Джекі практично завжди носила рукавички.
Але насправді цей аксесуар просто був частиною її іміджу та популярною річчю того часу. Зазвичай аутфіти першої леді складалися з простих суконь без рукавів, жакетів Chanel та спідниць-трапеції від Dior, які вона носила у поєднанні з фірмовим капелюхом-таблеткою, туфлями-човниками, білими рукавичками та зазвичай перлами або брошками. Але також у гардеробі Кеннеді можна побачити короткі рукавички, високі, мереживні і чорні.
Згодом, як це зазвичай і буває, рукавички, як і капелюшки, поступово почали виходити з моди. Консервативний стиль став витіснятися культурою хіпі та модою на менш суворі та строгі вбрання. Піддалася цьому віянню і Жаклін, яка все рідше одягала рукавички та капелюшки і в результаті зовсім від них відмовилася. Ми ж пропонуємо вам поглянути на те, як одна з найпопулярніших жінок у світі вписувала такий непопулярний сьогодні аксесуар як рукавички у свої образи – це дуже елегантно.
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