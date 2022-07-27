Любила рукавички та вміла їх носити: елегантні образи молодої Джекі Кеннеді

У 60-х мода значно відрізнялася від того, що ми знаємо і до чого звикли зараз і важливими елементами жіночого образу, особливо офіційного, були рукавички та капелюшок. Однією із модних ікон свого часу була Джекі Кеннеді – дружина президента США.

Саме завдяки моді ця молода та приваблива жінка змогла підкорити американців, які закохалися у її простакуватий сучасний стиль та грацію. Але в численних біографіях першої леді неодноразово згадувався факт про її руки, згідно з яким вона вважала їх негарними. Нібито саме тому Джекі практично завжди носила рукавички.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Але насправді цей аксесуар просто був частиною її іміджу та популярною річчю того часу. Зазвичай аутфіти першої леді складалися з простих суконь без рукавів, жакетів Chanel та спідниць-трапеції від Dior, які вона носила у поєднанні з фірмовим капелюхом-таблеткою, туфлями-човниками, білими рукавичками та зазвичай перлами або брошками. Але також у гардеробі Кеннеді можна побачити короткі рукавички, високі, мереживні і чорні.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Згодом, як це зазвичай і буває, рукавички, як і капелюшки, поступово почали виходити з моди. Консервативний стиль став витіснятися культурою хіпі та модою на менш суворі та строгі вбрання. Піддалася цьому віянню і Жаклін, яка все рідше одягала рукавички та капелюшки і в результаті зовсім від них відмовилася. Ми ж пропонуємо вам поглянути на те, як одна з найпопулярніших жінок у світі вписувала такий непопулярний сьогодні аксесуар як рукавички у свої образи – це дуже елегантно.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

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