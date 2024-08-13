Любила там відпочивати: який вигляд має улюблений острів принцеси Маргарет

Принцеса Маргарет – молодша сестра королеви Єлизавети II – любила острів Мюстік у Карибському морі і називала його "єдиним місцем, де я можу розслабитися".

Сьогодні відпочити на острові, який так любила принцеса – може будь-хто. Les Jolies Eaux, п'ятикімнатну нерухомість, яка розташована на найпівденнішому краю приватного острова в Карибському морі, можна орендувати від 33 000 до 47 000 доларів залежно від пори року, пише People з посиланням на сайт з оренди нерухомості.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Всередині Les Jolies Eaux гості потрапляють через двір у чудову велику кімнату з видом на басейн та сади, що переходять у Карибське море. Передня частина будинку веде до великих галявин, що спускаються до прихованого пляжу, і будинок, як і раніше, може похизуватися багатьма з тих самих особливостей, якими колись насолоджувалася принцеса Маргарет, включаючи обідній павільйон біля басейну, який "відкритий з усіх чотирьох сторін, дозволяючи легкому бризу зберігати прохолоду гостей, поки вони розслаблюються.

До команди вілли входять дворецький, кухар, садівник та дві покоївки.

Ми знайшли кілька фото з кінця 70-х років, коли на острів Мюстік приїжджала і королева Єлизавета ІІ з принцом Філіпом.

Королева Єлизавета II та принц Філіп на острові Мюстік, 1977 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Маргарет отримала від тодішнього власника Коліна Теннанта ділянку землі площею 10 акрів на острові як весільний подарунок, коли вона вийшла заміж за Ентоні Армстронга-Джонса 1960 року. Пригоди принцеси Маргарет на Мюстику, включаючи вечірки, були показані в серіалі Netflix "Корона".

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II на острові Мюстік / Фото: Getty Images

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