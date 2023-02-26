Любила яскравий: який вигляд мав улюблений манікюр принцеси Діани

Принцеса Діана була справжньою модницею, а ще завжди стежила, за тим, який вигляд має її манікюр.

Ми продовжуємо роздивлятися нігті королівських осіб. Після того, як королева Іспанії Летиція вийшла у світ з недоглянутим манікюром, ми вирішили роздивитися нігті інших королівських осіб.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нинішня принцеса Уельська Кетрін, наприклад, часто з'являється на публіці з ненафарбованими нігтями. А її покійна свекруха принцеса Діана, навпаки, любила виділятись і часто робила яскравий манікюр.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Її фаворитом був червоний колір. Діана багато разів порушувала правила королівського протоколу, фарбуючи нігті яскраво-червоним лаком. Це був своєрідний протест Діани проти всього, що її оточувало у королівській родині.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Крім червоного Діана могла фарбувати нігті більш натуральними відтінками, а ще полюбляла французький манікюр.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ще одна невістка принцеси Діани — Меган Маркл, коли жила в королівській сім'ї намагалася дотримуватися правил і протоколів і фарбувала нігті лише напівпрозорим чи нюдовим лаком. Проте не завжди її манікюр мав ідеальний вигляд.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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