Любила їздити за кермом: кадри з принцесою Діаною, які ви не бачили раніше

Принцеса Діана ще до заміжжя з принцом Чарльзом дуже любила сама керувати автомобілем. Її часто могли сфотографувати папараці на вулицях Лондона.

Ми знайшли кілька фотографій того часу принцеси, на яких видно, що вона перебуває за кермом.

На цьому знімку Діана за кермом свого автомобіля Ford Escort виїжджає з початкової школи Святої Марії в Тетбері. Охоронець Грем Сміт на пасажирському сидінні поруч із нею.

Принцеса Діана за кермом / Фото: Getty Images

А тут Діана Спенсер у цьому самому автомобілі Ford Escort спостерігає за грою принца Чарльза у поло у Віндзорі.

Принцеса Діана за кермом / Фото: Getty Images

І на ньому ж принцеса приїжджала до Guards Polo Club. Її супроводжує інший охоронець Колін Тріммінг, зображений на пасажирському сидінні.

Принцеса Діана за кермом / Фото: Getty Images

Відомо, що в пізніший час принцеса намагалася тікати від папараці, які її постійно переслідували і навіть порушувала правила дорожнього руху, проїжджаючи світлофори на червоне світло.

Зрештою, принцеса Діана загинула саме в дорожньо-транспортній пригоді в Парижі, коли за її машиною гналися папараці, хоча за кермом була і не вона.

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