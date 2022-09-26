Любила його до останнього: у королеви Єлизавети II були особливі стосунки з її онуком принцом Гаррі

Монархиня ніколи не приховувала, що вважала молодшого онука улюбленцем. Так само як принц Ендрю був її улюбленим сином, так і принц Гаррі був улюбленим онуком королеви.

Особливі стосунки королеви Єлизавети II та принца Гаррі залишалися такими протягом усього життя монархині. Історик Роберт Гардман, автор книжки "Королева нашого часу: життя Єлизавети II", розповів People, що покійна монархиня до кінця любила Гаррі, а Гаррі любив її.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Я думаю, що вона була однією зі сполучних ланок між Віндзором і Каліфорнією, і однією з її найпотаємніших бажань було б, щоб сім'я все налагодила", - додає Гардман. Тобто королева до останнього свого дня на Землі мріяла, щоб принц Гаррі та його дружина Меган помирилися з рештою королівської родини.

Стосунки між 38-річним Гаррі, його дружиною 41-річною Меган Маркл та членами королівської родини були натягнутими протягом багатьох років. Герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від ролі старших членів королівської сім'ї на початку 2020 року і відтоді мешкають у Каліфорнії, США.

Принц Гаррі та його дружина Меган / Фото: Associated Press

Всі ми бачили, як через два дні після смерті монархині четвірка (як їх колись називали): Вільям, Кейт, Гаррі і Меган возз'єдналися на прогулянці у Віндзорі. Вони вийшли до людей, щоб поспілкуватися і почитати записки та подивитися на ту кількість квітів, які піддані несли до палацу, де в останні роки жила Єлизавета II.

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