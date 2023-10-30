Любить, але не може їх взувати: чому королева Летиція майже не носить туфлі на високих підборах

51-річна королева Іспанії все життя носить взуття на підборах, і це має свої наслідки.
Ми часто бачимо її під час публічних виходів у туфлях-слінгбеках на не дуже високих підборах чи у лоферах. У звичайному житті королева може зовсім не носить взуття на підборах.
Виявляється, Летиція страждає на хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі), особливо в одній з двох ніг. Захворювання могло стати результатом надмірного використання взуття на високих підборах.
І хоча за обов'язком своєї служби королева Летиція все ще носить таке взуття, все ж таки його в гардеробі у Її Величності зараз помітно менше.
Раніше ми розповідали про п'ять улюбленців Летиції з її королівського гардеробу.
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