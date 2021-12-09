Любить бренд H&M: новий вихід шведської кронпринцеси Вікторії у Парижі

У Парижі шведська кронпринцеса Вікторія мала багато справ і робочих зустрічей.

Майбутня королева Швеції відвідала Будинок шведських студентів разом із директором Будинку шведських студентів П'єром Тольчині та послом Швеції у Франції Гаканом Акессоном. Захід відбувся у Парижі, куди Вікторія приїхала на кілька днів.

Також принцеса відвідала виставку Cite Universitaire у Парижі.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Також читайте У вечірній сукні та під руку з чоловіком: кронпринцеса Вікторія на урочистому прийомі

Цього дня на публіці королівська особа з'явилася у світлому пальті від Totême з поясом на талії та високих шкіряних чоботях Sania d'Mina та сумкою Saint Laurent на плечі. Під пальтом Вікторія мала чорну водолазку від Filippa K і шкіряну спідницю на запах від Totême. Образ кронпринцеса доповнила сережками та намистом від H&M.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Раніше Вікторія відвідала Шведський інститут, який святкував 50-річчя франко-шведської дружби, де з'явилася в червоній спідниці від Pär Engsheden і чорному кожушку від Filippa K, на плечі у принцеси була чорна сумка від Saint Laurent, а взута вона була в чоботи від Sania d'Mina.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Читайте також: