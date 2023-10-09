Любить бути у центрі уваги: розглядаємо два нові виходи королеви Маргрете II

Монархиня побувала на святковому богослужінні в соборі Оденсе з нагоди 500-річчя вівтаря церкви, куди приїхала у сукні та короткому жакеті, доповнивши аутфіт капелюхом-таблеткою до тону, туфлями на невисоких підборах та сумкою на ремінцях-ланцюжках.

На грудях у королеви була пришпилена золота брошка, а у вухах – золоті сережки. Також Маргрете II, як завжди зробила яскравий червоний манікюр. Вона була в окулярах і з тростиною в руках, а також їй подарували гарний букет квітів.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

А ще Її Величність завітала на спеціальну виставу "Жовтень 1943 року", присвячену 80-річчю порятунку більшості данських євреїв у жовтні 1943 року, в Королівському театрі в Копенгагені. Там королева з'явилася в мереживному вбранні з прозорим верхом, доповнивши його перлинним кольє з чотирьох ниток та сережками, кількома золотими браслетами та годинником на зап'ясті.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу королева Данії з'явилася на публіці в смугастому костюмі і яскравому капелюсі.

Читайте також: