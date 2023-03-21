Любить бути яскравою: два ефектні виходи королеви Максими в Марокко

Вчора, Її Величність відвідала цифровий продуктовий магазин Chari Moroccan Start Up та магазин Mom and Pop у Касабланці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На зустріч Максима приїхала у сукні міді з бавовни Weekend Max Mara за 329 євро, сукня була двох кольорів – джинсова зверху та гірчична внизу. До неї королева підібрала босоніжки на платформі, зробила яскравий педикюр і одягла каблучку з рубіном. На її зап'ясті був годинник на шкіряному ремінці та золотий браслет. У макіяжі вона зробила акцент на очах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також королева Максима завітала до Банку Африки, де її вітав генеральний директор Отман Бенджеллун. На зустріч королева приїхала в строкатому костюмі від Etro, цих самих босоніжках на платформі, а в руках тримала бежеве пальто. До вбрання королева підібрала сережки та каблучку з каменем.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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