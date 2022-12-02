Любить бути яскравою: королева Максима у гарному образі приїхала на виставку

Її Величність учора прибула на відкриття виставки "Королівська вишивка — історії та майстерність" до Музею текстилю у Тілбурзі. Максима одягла яскраво-жовтий жакет із тонким поясом на талії та синю спідницю міді з жовтою вишивкою від Natan Couture також у руках вона несла синій клатч конверт від цього ж бренду.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ був доповнений синіми туфлями-човниками на підборах від Gianvito Rossi, в руках у Її Величності були рукавички, а на голові обідок у тон вбрання. Також на пальці у Максими сяяла каблучка з великим сапфіром, яку вона підібрала до сережок. А на зап'ясті було кілька браслетів.

Королева мала, як завжди, яскравий вигляд та була дуже ефектною. Волосся її було зібрано в зачіску, а на обличчі був легкий макіяж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Нідерландів ідеально підібрала образ за кольорами, коли відвідувала публічний захід у Гаазі.

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