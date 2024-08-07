Любить це: королева Камілла розповіла про своє улюблене заняття у відпустці

Король перебуває в Шотландії з початку тижня, тоді як його дружина Камілла приєднається до нього на вихідних. Спершу вони зупиняться у маєтку Біркголл, де провели свій медовий місяць 2005 року. А потім приєднаються до решти членів родини у Балморалі.

Маєток Біркгол / Фото: Getty Images

77-річна королева розповіла в подкасті Queen's Reading Room про свою любов до "читання запоєм" під час літньої відпустки, оскільки у звичайну пору року через щільний робочий графік вона не встигає прочитати всі книжки, які їй хотілося б.

"Я читаю запоєм, тому що у мене майже немає часу на читання в більшості випадків", — зізналася королева, сміюючись над своїми спробами читати вдома, які часто закінчуються тим, що вона засинає після кількох сторінок, пише Mirror. "Я намагаюся!. Я прочитаю три сторінки за вечір і одразу ж засну, а наступного ранку мені доводиться перечитувати їх знову!", - нарікає Камілла. "Тому, коли я вирушаю у відпустку, я просто беру із собою всі книжки, які хочу прочитати, і читаю буквально запоєм".

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Чим тим часом любить займатися Чарльз – не повідомляється. Можливо, він ходить на полювання чи риболовлю або просто насолоджується тишею та спілкуванням з близькими. Говорять, цього року програма літньої відпустки членів королівської родини буде максимально простою.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулими вихідними король Чарльз був заскочений на "Іграх горян" в Единбурзі, які любила його покійна бабуся королева-мати Єлизавета.

король Чарльз III / Фото: Getty Images

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