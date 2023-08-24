Любить цей аксесуар: королева Камілла в незвичайних капелюхах

Дружина короля Чарльза любить носити головні убори.
У її колекції безліч найрізноманітніших капелюхів. В останні роки Камілла віддає перевагу більш лаконічним варіантам, іноді яскравим кольорам, які бездоганно пасують до її основного вбрання.
Якщо йдеться про такий захід, як кінні перегони – це може бути капелюх із широкими полями світлих відтінків. А якщо королева вирушає на службу або офіційний захід, вона може одягнути лаконічніший головний убір.
Але так було не завжди. Раніше Камілла часто носила дуже кумедні капелюхи різного дизайну. Декілька найнезвичайніших ми знайшли на фото в архівах.
Цей салатовий від ірландського модиста Філіпа Трейсі. Його Камілла одягла на свою першу вечірку в саду Букінгемського палацу після того, як вийшла заміж за принца Уельського. Фото було зроблено 19 липня 2005 року.
Незвичайний головний убір Камілла одягла на службу підв'язки в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, 13 червня 2005 року. Цей капелюх чимось нагадував той, який королева носила на своєму весіллі, він теж був від Філіпа Трейсі.
А це, мабуть, найкумедніший капелюх, який ми тільки бачили на Каміллі. Хто його дизайнер - не відомо. Одягала його Камілла 1998 року, коли приїжджала в готель "Рітц" у Лондоні на прийом після весілля Саймона Себаг-Монтіфора та Санта-Палмер-Томкінсона. Тоді вона ще не була одружена з Чарльзом.
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