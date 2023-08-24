Любить цей аксесуар: королева Камілла в незвичайних капелюхах

У її колекції безліч найрізноманітніших капелюхів. В останні роки Камілла віддає перевагу більш лаконічним варіантам, іноді яскравим кольорам, які бездоганно пасують до її основного вбрання.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Якщо йдеться про такий захід, як кінні перегони – це може бути капелюх із широкими полями світлих відтінків. А якщо королева вирушає на службу або офіційний захід, вона може одягнути лаконічніший головний убір.

Королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Але так було не завжди. Раніше Камілла часто носила дуже кумедні капелюхи різного дизайну. Декілька найнезвичайніших ми знайшли на фото в архівах.

Цей салатовий від ірландського модиста Філіпа Трейсі. Його Камілла одягла на свою першу вечірку в саду Букінгемського палацу після того, як вийшла заміж за принца Уельського. Фото було зроблено 19 липня 2005 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Незвичайний головний убір Камілла одягла на службу підв'язки в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, 13 червня 2005 року. Цей капелюх чимось нагадував той, який королева носила на своєму весіллі, він теж був від Філіпа Трейсі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А це, мабуть, найкумедніший капелюх, який ми тільки бачили на Каміллі. Хто його дизайнер - не відомо. Одягала його Камілла 1998 року, коли приїжджала в готель "Рітц" у Лондоні на прийом після весілля Саймона Себаг-Монтіфора та Санта-Палмер-Томкінсона. Тоді вона ще не була одружена з Чарльзом.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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