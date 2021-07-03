Любить червоний колір: Джилл Байден продемонструвала новий образ

Це не перше цікаве вбрання у гардеробі першої леді.

Перша леді США Джилл Байден вийшла вчора, 2 липня, на сцену, щоб виступити з промовою на щорічному заході, який відбувався у Вашингтоні.

Для свого виходу вона вибрала яскраве і ефектне вбрання: червону сукню з шифоновими рукавами три чверті. Прикрашали її сукню металеві ґудзики на рукавах і блискавка на спині. Також шифоновою була і вставка на грудях.

Джилл Байден / Getty Images

Доповнили образ першої леді елегантні червоні замшеві туфлі на високих підборах і золоті прикраси, серед яких було кілька ланцюжків, лаконічні сережки, годинник, браслет і улюблена підвіска Байден зі словом "мама", яку вона ніколи не знімає.

Джилл Байден / Getty Images

Раніше червону сукню подібного фасону і кольору Джилл Байден одягала під час саміту G7 у Великої Британії і, до речі, була в цих же туфлях.

Джилл Байден / Associated Press

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Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

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