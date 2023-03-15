Любить червоний колір: яскравий вихід королеви Летиції з чоловіком королем Філіпом VI

Король та королева Іспанії вручили акредитації на 10-му врученні почесних послів бренду "Іспанія" у Palacio Real de El Pardo у Мадриді.

50-річна королівська особа продемонструвала яскравий весняний образ. Летиція одягла червону сукню довжини трохи нижче колін з довгими рукавами та краваткою, доповнивши образ червоними туфлями-човниками на підборах та золотою каблучкою на пальці від Coreterno вартістю 975 євро.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Її Величність розпустила волосся, зробила насичений, як завжди, макіяж очей і одягла цікавого дизайну сережки у вуха. На голові у Летиції було видно пасмо сивого волосся, яке вона не поспішає зафарбовувати.

Король Філіп VI був, як завжди, елегантний у темно-сірому костюмі в тонку смужку, світлій сорочці і в червоній краватці в принт. Взутий король був у чорні шкіряні туфлі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора до королева Летиція відвідала захід, де оголосила переможця Фонду принцеси Жирони. На ньому дружина монарха сяяла у твідовому жакеті від Massimo Dutti, чорних штанях-дудочках і в шкіряних туфлях-човниках на підборах.

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