Любить ділові сорочки: невістка Байдена знову завітала до суду, щоб підтримати чоловіка

Жінка у компанії свого чоловіка Гантера Байдена відвідала суд у місті Вілмінгтоні, штат Делавер.

Мелісса Коен та Гантер Байден / Фото: Associated Press

Невістка президента США продемонструвала два образи, в яких носила стильні ділові сорочки. Перший її лук, який вона одягла до суду 5 червня, був повністю чорним. Меліса поєднала сорочку з класичними чорними штанями та туфлями на платформі.

Також вона одягла сонцезахисні окуляри, зібрала волосся у низький пучок і зробила яскравий макіяж із помадою фіолетового відтінку. Лук завершували лаконічні золоті прикраси.

Мелісса Коен та Гантер Байден / Фото: Associated Press

У руці Мелісса несла жакет, який вирішила не одягати.

Меліса Коен та Гантер Байден / Фото: Associated Press

На другий день Коен з'явилася на публіці у темно-синіх штанах та білій класичній сорочці. Жакет знову несла в руках. На плечі у Меліси висіла невелика сумка світлого кольору, і вона знову одягла золоті лаконічні прикраси.

Мелісса Коен та Гантер Байден / Фото: Associated Press

Волосся вона вперше розпустила, а окуляри цього разу одягла в оправі гірчичного кольору.

Мелісса Коен та Гантер Байден / Фото: Associated Press

Також можна помітити, що з чоловіком вона йшла, тримавшись за руки. Жінка підтримує його і щодня супроводжує на слуханнях, як і його мачуха Джилл Байден.

Мелісса Коен та Гантер Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у Гантера та Меліси 2020 року народився спільний син, якого назвали Бо — на честь померлого брата. Хлопчика часто фотографують із батьками, а також бабусею та дідусем. Бо — наймодніший малюк Білого дому, адже завжди має дуже стильний вигляд.

Бо Байден / Фото: Associated Press

Але також у Гантера є ще чотири дитини. Три його дочки Наомі, Фіннеган та Мейсі народилися у шлюбі з Кетлін Буле. І ще одна дівчинка з'явилася на світ через короткий зв'язок Байдена-молодшого з жінкою з Арканзасу.

Читайте також: