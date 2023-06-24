Любить дорогі вбрання: принцеса Беатріс з'явилася на Аскоті у сукні за 3 тисячі доларів

Цього разу вона віддала перевагу мереживу та квітам.
Британська принцеса Беатріс приєдналася до своєї родини на традиційних королівських кінних перегонах в Аскоті. Дівчина прибула на захід в одній кареті з принцом та принцесою Уельськими, а також своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.
Беатріс одяглася відповідно дрескоду і з'явилася в оригінальному фігурному капелюсі з квітковим декором, який для неї створив бренд головних уборів JBH Millinery. Також на принцесі була розкішна ніжна сукня з мережива від бренду Monique Lhuillier.
Вбрання мало довгі рукави та спідницю довжиною до щиколоток.
Вартість такого вбрання не маленька і становить 3 440 доларів.
Свій літній образ Беатріс доповнила світлим клатчем від Anya Hindmarch, бежевими туфлями від Gianvito Rossi, макіяжем та цікавими сережками у вигляді мушель.
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