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Любить дорогі вбрання: принцеса Беатріс з'явилася на Аскоті у сукні за 3 тисячі доларів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1971
Час на прочитання
1 хв
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Любить дорогі вбрання: принцеса Беатріс з'явилася на Аскоті у сукні за 3 тисячі доларів

Принцеса Беатріс та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Цього разу вона віддала перевагу мереживу та квітам.

Британська принцеса Беатріс приєдналася до своєї родини на традиційних королівських кінних перегонах в Аскоті. Дівчина прибула на захід в одній кареті з принцом та принцесою Уельськими, а також своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Беатріс одяглася відповідно дрескоду і з'явилася в оригінальному фігурному капелюсі з квітковим декором, який для неї створив бренд головних уборів JBH Millinery. Також на принцесі була розкішна ніжна сукня з мережива від бренду Monique Lhuillier.

Вбрання мало довгі рукави та спідницю довжиною до щиколоток.

Принцеса Беатріс та принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Беатріс та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вартість такого вбрання не маленька і становить 3 440 доларів.

Сукня принцеси Беатріс / ©
Сукня принцеси Беатріс

Свій літній образ Беатріс доповнила світлим клатчем від Anya Hindmarch, бежевими туфлями від Gianvito Rossi, макіяжем та цікавими сережками у вигляді мушель.

Принцеса Беатріс та принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Беатріс та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1971
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