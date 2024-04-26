Любить екстрим: перша леді Чехії показала, як ганяє на байку

У першої леді багаторічний досвід керування різними видами транспорту, тому вона не побоялася сісти на мотоцикл.

59-річна Єва Павлова – перша леді Чехії, а також підполковниця чеської армії у запасі. Вона з юності займалася стрільбою, а після навчання у школі продовжила навчання у жіночому військовому професійному училищі при Вищому військовому авіаційному училищі у Кошиці, а також навчалася у Військово-політичній академії Клемента Ґотвальда у Братиславі.

Єва Павлова з чоловіком / Фото: Associated Press

Після весілля з Петером Павлом — нинішнім президентом Чехії, який на той час був військовим, допомагала чоловікові в Генштабі, де відповідала за зв'язок із іноземними військовими та авіаційними аташе у Чехії.

Враховуючи бекграунд Єви, вона любить активне життя і спорт, що неодноразово показувала також в Instagram. На одному із знімків опублікованих у соцмережі пані Павлова показала, як ганяє на байку.

Єва Павлова/фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

Вона була одягнена у спеціальний костюм та шолом, а під фото розкрила трохи подробиць про себе.

"Удосконалюйте свої навички водіння на мотоциклі та автомобілі! Я водійка з водійськими правами груп А, Б, С1, Т. Я їжджу чеськими і зарубіжними дорогами вже сорок один рік, і останнім часом все більше усвідомлюю, наскільки важлива теоретична та практична частина для безпечного водіння у дорожньому русі", — написала вона.

Єва Павлова/фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

Єва Павлова/фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

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