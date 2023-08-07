Любить "гороховий" принт: п'ять яскравих виходів принцеси Уельської

Принцеса Уельська Кетрін дуже любить "гороховий" принт, і його часто можна побачити саме в її літньому гардеробі.

У вбраннях у гороховий принт Кейт приїжджала на Вімблдонський тенісний турнір, відвідувала садові вечірки у Букінгемському саду і навіть обрала принт "горох" для особливо важливого виходу, коли відводила своїх дітей до нової школи у вересні 2022 року.

Ми зібрали для вас п'ять найвідоміших "горохових" виходів принцеси Уельської.

Хтось скаже, вона бере приклад з Діани. Можливо. Адже саме в сукні в горошок ми побачили Кейт 23 липня з її первістком принцом Джорджем на руках, коли вона з'явилася на ґанку Ліндо лікарні Святої Марії 2013 року в Лондоні. На Кейт тоді була блакитна сукня в білий гороховий принт від її улюбленої дизайнерки Jenny Packham. Принцеса Діана також обрала вбрання у горошок, коли з'явилася з маленьким Вільямом на руках вперше на публіці.

Принцеса Уельська Діана і принцеса Уельська Кетрін у дні виписки з пологового будинку з їхніми первістками на руках / Фото: Getty Images

2022 року на Вімблдонський тенісний турнір Кейт Міддлтон приїжджала в блакитній сукні міді в принт "горох" від Alessandra Rich, доповнивши вбрання білими туфлями слінгбеками на підборах того ж бренду, що і сукня і сонцезахисними окулярами.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Кетрін з'явилася на Royal Ascot 2022 на іподромі в Аскоті в білій сукні в чорний горох від Alessandra Rich, доповнивши тоді свій образ солом'яним капелюхом з широкими пласкими крисами та прикрасами з білих квітів. Також Кейт тоді одягла сережки принцеси Діани. Ці сережки — комбінація двох пар сережок принцеси, перлинні підвіски в яких є знімними.

Принцеса Уельська в Аскоті / Фото: Getty Images

У вересні 2022 року Кейт та Вільям відвели трьох дітей до нової школи Ламбрук, що недалеко від Аскота. Для такого важливого дня принцеса обрала коричневу сукню-сорочку міді в горох від бренду Rixo вартістю лише 245 фунтів стерлінгів. Бренд, до речі, дає цю сукню та напрокат, вартість прокату – від 43 до 93 фунтів стерлінгів. Цього разу свій лук вона доповнила коричневими туфлями-човниками із замші та сережками з перлинними підвісками.

Принцеса Уельська та принц Вільям відводять дітей до школи / Фото: Getty Images

А ще в гардеробі принцеси є дуже гарна смарагдова сукня міді в принт квадратиками, яка здалеку трохи нагадує горох. Це вбрання Кейт якось поєднувала з високими замшевими чоботями на підборах під час їхнього візиту з Вільямом до Ірландії в березні 2020 року.

Принцеса Уельська в Ірландії / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про гороховий принт у гардеробі королівських осіб. Не лише принцеса Уельська любить цей принт.

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