Любить грати та знає команди: нові фото обгорілого в Андріївці кота Фенікса

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було врятовано багато тварин. Деякі з них самі стали героями та символами відважності та незламності українського народу. Один із них – кіт Фенікс. Як зараз живе тварина, розповідаємо нижче.

Фотографії обгорілого кота, знайденого під уламками зруйнованого будинку в Андріївці Макарівського району Київської області, облетіли всі ЗМІ. Його відправили до ветклініки, надали допомогу, дали нове ім'я Фенікс, як "що відродився з пекла". Зараз кіт почувається чудово і вже знайшов новий будинок.

Команда pethouse.ua показала нові фото Фенікса, які підписала кумедними коментарями від імені кота.

"....Розповім трохи про себе, бо знаю, що ви питаєтеся, надсилаю вам мурседж. Наразі цікавлюся всім, адже я бачив війну, та тепер мене дуже тішить навіть клаптик тиші й турботи. Бігаю за своїми людиськами, завжди поряд, охороняю їх та намагаюся допомагати в усьому. Вони посміхаються і чомусь іноді називають мене собакою.

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Знаю команду "ходи зі мною", люблю грати в м'яч, коли до мене звертаються, – завжди відповідаю. Дуже цікаво контролювати догляд інших врятованих підопічних: уважно спостерігаю, аби давали всі ліки, годували та чепурили …", — "пише" Фенікс.

І додає: "... обожнюю дивитися у вікно, там часом бувають пташки, я їм теревеню всіляке, але вони чомусь не відповідають. Картини мені подобаються, особливо такі, з котами, іноді спілкуюсь із ними, цікаві співрозмовники...А найулюбленіше – це тинятися офісом та видавати дивні звуки, наче тарзан, і слухати відлуння".

Судячи з фотографій, кіт Фенікс почувається чудово.

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