Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Любить ходити без ліфчика: Міа Ріган у чорному аутфіті сяяла на модному івенті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
967
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Любить ходити без ліфчика: Міа Ріган у чорному аутфіті сяяла на модному івенті

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Модель веде активне світське життя.

20-річна Міа Ріган була присутньою на вечері, присвяченому презентації гламурної колекції MISSOMA осінь-зима 2023 у NoMad у Лондоні.

Дівчина приїхала на світський захід у чорному обислому топі з оголеними плечима, який одягла без білизни, шкіряних укорочених штанях та взута у червоні босоніжки на підборах. Як для жовтневої прохолодної лондонської погоди, Міа мала досить роздягнений вигляд.

На плечі у дівчини висіла невелика чорна чумка на ремінці, також модель доповнила образ золотим кольє на шиї, сережками-висячками, розпустила волосся та підкреслила очі та губи макіяжем.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

Минулого виходу ми бачили Мію у вечірній сукні та за руку з її хлопцем Ромео Бекхемом, коли вони відвідували прем'єру документального фільму "Бекхем" у британській столиці.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / © Getty Images
Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
967
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація