Любить ходити без ліфчика: Міа Ріган у чорному аутфіті сяяла на модному івенті

Модель веде активне світське життя.
20-річна Міа Ріган була присутньою на вечері, присвяченому презентації гламурної колекції MISSOMA осінь-зима 2023 у NoMad у Лондоні.
Дівчина приїхала на світський захід у чорному обислому топі з оголеними плечима, який одягла без білизни, шкіряних укорочених штанях та взута у червоні босоніжки на підборах. Як для жовтневої прохолодної лондонської погоди, Міа мала досить роздягнений вигляд.
На плечі у дівчини висіла невелика чорна чумка на ремінці, також модель доповнила образ золотим кольє на шиї, сережками-висячками, розпустила волосся та підкреслила очі та губи макіяжем.
Минулого виходу ми бачили Мію у вечірній сукні та за руку з її хлопцем Ромео Бекхемом, коли вони відвідували прем'єру документального фільму "Бекхем" у британській столиці.
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