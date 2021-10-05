Любить книжки: герцогиня Камілла розповіла, що читає своїм онукам

Герцогиня Корнуольська любить проводити час зі своїми онуками, хоча на публіці з ними зовсім не з'являється.

У сина Камілли Тома Паркер-Боулза двоє дітей: дочка Лола і син Фредді, а у дочки Камілли Лори Лопес троє дітей: дочка Елайза і сини-близнюки Гус і Луї. Як і у принца Чарльза, у його дружини теж п'ятеро онуків і, безсумнівно, герцогиня знаходить час, щоб зустрітися з ними.

Нещодавно герцогиня Корнуольська стала покровителькою Silver Stories — благодійної організації, яка заохочує молодих людей читати літнім людям. Організація була створена 2016 року старшим вчителем на пенсії Елізабет Карні-Гаворт і її чоловіком, сержантом поліції у відставці Девідом Карні-Гаворт, у відповідь на стурбованість з приводу самотності, в якій перебувають люди літнього віку. Зараз Камілла підтримує організацію і прагнення розвинути у дітей любов до читання.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

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В рамках однієї із зустрічей Камілла і розповіла про книжку, яку найбільше любить читати зі своїми онуками. Це книжка "Крижане чудовисько" Девіда Волліамса, яку, за словами герцогині, вона читала досить багато раз зі своїми онуками, пише Hello!.

Любов до читання книжок у Камілли давно. Минулого літа після успіху свого закритого клубу для читань, герцогиня Камілла запустила проєкт, який отримав назву "Читальний зал герцогині Корнуольської". Вона випускає ролики, в яких ділиться з публікою своїми рекомендаціями щодо читання літератури, темами для обговорення, а також інтерв'ю з авторами.

Герцогиня Корнуольська, Камілла / Getty Images

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Стиль герцогині Корнуольської Камілли (32 фото)

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