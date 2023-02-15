Любить колір кемел: королева Максима вийшла у світ у ніжному образі

Королева Нідерландів Максима вже повернулася з поїздки Карибськими островами та відвідала Центр дитячої онкології в Утрехті.

Цей візит є наступним після того, як королева відкрила центр п'ять років тому. Під час свого візиту королева поговорила з пацієнтами та їхніми батьками, а також не відмовляла нікому у селфі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього дня 51-річна Максима одягла двостороннє пальто від бренду Natan із вовни та кашеміру верблюжого кольору, яке носила вже багато разів. Вбрання королева доповнила поясом на талії з черепаховою пряжкою, клатчем від Sophie Habsburg зі зміїної шкіри та високими чоботами від Gianvito Rossi, які чудово доповнили її монохромний лук.

Максима доповнила свій образ золотими сережками з перлинним камінням, дорогоцінним браслетом на зап'ясті та кількома каблучками. А ще зробила насичений макіяж очей, біляве волосся просто розпустила і нігті нафарбувала темним кольором.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Її Величність любить не лише яскраві відтінки, у бежевому вбранні Максима також часто виходить у світ. Хоча, звичайно, в Карибському турне дружина короля Віллема-Олександра демонструвала образи всіх кольорів веселки і навіть одягала сукню-вишиванку від українського бренду.

Королева Максима у сукні-вишиванці / Фото: Getty Images

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