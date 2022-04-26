Любить костюми та високі підбори: розбираємо стиль першої леді Франції Бріжит Макрон

Образи цієї жінки сміливі та елегантні, адже вона, попри своїх 69 років, не боїться ні коротких суконь, ні високих підборів.

У Франції завершилися передвиборні перегони, в яких перемогу повторно здобув Емманюель Макрон. Протягом п'яти попередніх років політика президента була суперечливою, французи його часто лаяли. Також чимало діставалося і першій леді – 69-річній Бріжит Макрон. Хтось її любив за сміливість, інші критикували за велику різницю у віці з чоловіком та зайву сексуальність.

Однак також у цієї жінки і велика армія шанувальників, які захоплюються її почуттям стилю, який точно не схожий на стиль жодної іншої першої леді. Ми вирішили розповісти докладніше про її образи та улюблений одяг, який для неї підбирає молодий стиліст Матьє Бартел Колан.

Улюблений бренд

В одному зі своїх перших інтерв'ю як перша леді пані Макрон розповіла, що підтримує французькі бренди і намагається не руйнувати образ француженки, який існує у світі, тому вона завжди стежить за зовнішністю – її макіяж, зачіска, манікюр та образ продумані та ідеальні.

Бріжит та Емманюель Макрон / Associated Press

Що стосується брендів, то перша леді активно співпрацює з культовим французьким Модним домом Louis Vuitton і саме у вбраннях цього бренду її можна помітити найчастіше. Проте також Макрон любить вбрання від Chanel, Christian Dior, Olivier Rousteing, Alexandre Vauthier. Що ж варто значити, що їй дуже пощастило бути першою леді Франції, яка вважається центром світової моди.

Бріжит Макрон / Getty Images

Короткі спідниці

Дуже часто Бріжит Макрон можна побачити в коротких вбраннях і в цьому вона явно виділяється на тлі інших перших леді, адже у свої 60+ має приголомшливий вигляд.

Бріжит Макрон / Getty Images

Проте сама француженка зазначала, що її спідниці вищі колін, а не міні. Таким чином, вона підкреслює свої розкішні ноги, про які говорив свого часу навіть сам Карл Лагерфельд: "У неї найкрасивіші ноги в Парижі".

Бріжит Макрон / Getty Images

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Associated Press

Чого тільки було варте її вбрання під час першої інавгурації чоловіка. Тоді пані Макрон зачарувала світ блакитним костюмом Louis Vuitton зі спідницею.

Бріжит Макрон / Associated Press

Штанні костюми

Також улюбленими вбраннями в гардеробі першої леді Франції є і штанні костюми, їх у неї безліч і дуже різних фасонів. Однак якщо з кроєм жакетів перша леді любить експериментувати, то ось штанам віддає перевагу звуженим.

Бріжит Макрон / Getty Images

Еммануель та Бріжит Макрони / Getty Images

Бріжит Макрон / Associated Press

У передвиборчих перегонах 2022 року ми побачили не одне подібне вбрання. Також дуже виділявся синій костюм у стилі мілітарі, одягнений нею у день, коли її чоловіка повторно переобрали президентом.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Associated Press

Високі підбори

Струнку фігуру першої леді завжди підкреслюють високі підбори, які вона просто обожнює. Жоден образ Макрон не обходиться без туфель-човників.

Бріжит Макрон / Associated Press

Кежуал

Французький гламур — це чудово, але окрім суворих костюмів та вечірніх суконь пані Макрон неодноразово можна було побачити і в джинсах, які вона наперекір усім правилам одягала з жакетами. Такий образ показує її як активну, сучасну та сміливу жінку, яка стежить за модою і точно не боїться критики на свою адресу.

Бріжит Макрон і Ріанна / Getty Images

Бріжит Макрон / Associated Press

Читайте також: