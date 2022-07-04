Любить квітковий принт, вишивку та яскраві кольори: розбираємо стиль Джилл Байден – першої леді США
Джилл Байден 71 рік, але вона неймовірно стильна та елегантна жінка, яка не лише вміє гарно одягатися, але й не боїться носити сукні повторно. Однак є в гардеробі першої леді одна деталь, яку вона любить найбільше – квітковий принт.
Роздивляючись образи Джилл Байден неозброєним поглядом, можна помітити, що вона дуже любить квіти, оскільки саме вони переважають у її вбраннях. Перша леді часто носить речі від досить знаменитих дизайнерів, серед яких: Gabriela Hearst, Ralph Lauren, Michael Kors, Brandon Maxwell, Dior, Dolce & Gabbana, Roland Mouret та Schiaparelli. Однак найулюбленіший з усіх у неї явно бренд Oscar de la Renta, адже його вона одягає найчастіше.
Серед фасонів у неї у фаворитах спідниці та сукні середньої довжини, приталені силуети, пальта з коміром та жакети. Також вона теж не боїться грати із кольором!
Часто місіс Байден одягає дуже соковиті відтінки, а якщо сукня однотонна, то часто в ансамблі присутні яскраві деталі, як наприклад, слінгбеки з квітковим малюнком, маски з квітковими принтами або вишивкою.
Іноді квіткові малюнки ховаються в підкладці першої леді, як, наприклад, у випадку з рожевим жакетом L'agence.
Або квіти можна побачити в аксесуарах Джилл Байден. Однією з найулюбленіших прикрас у неї є великі рожеві сережки у вигляді квітів від Lele Sadoughi. Сережки ніжні та навіть трохи романтичні, дуже незвичайний вибір для першої леді.
Також флористична тема простежується у шарфах дружини президента.
Іноді вона просить вишивати їй квіти вже на готових виробах, як на цій оригінальній сукні кобальтового кольору від Lapointe. Соняшник вона вишили, щоб показати таким чином свою підтримку Україні.
Але квіти в образах Байден не тільки у вигляді принтів, часто це вишивка гладдю, вибиті елементи на тканині, мереживо або вишивка Рішельє.
Завдяки своєму стилю та вбранням, Джилл Байден демонструє відкритість, доброту та створює приємне враження. Її вбрання цікаво розглядати, вони елегантні, прості, завжди добре на ній сидять і завжди доречні. Нижче ми зібрали ще кілька яскравих образів першої леді, які нас підкорили і так, вони всі в квітковий принт.