Любить квітковий принт, вишивку та яскраві кольори: розбираємо стиль Джилл Байден – першої леді США

Джилл Байден 71 рік, але вона неймовірно стильна та елегантна жінка, яка не лише вміє гарно одягатися, але й не боїться носити сукні повторно. Однак є в гардеробі першої леді одна деталь, яку вона любить найбільше – квітковий принт.

Роздивляючись образи Джилл Байден неозброєним поглядом, можна помітити, що вона дуже любить квіти, оскільки саме вони переважають у її вбраннях. Перша леді часто носить речі від досить знаменитих дизайнерів, серед яких: Gabriela Hearst, Ralph Lauren, Michael Kors, Brandon Maxwell, Dior, Dolce & Gabbana, Roland Mouret та Schiaparelli. Однак найулюбленіший з усіх у неї явно бренд Oscar de la Renta, адже його вона одягає найчастіше.

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta / Фото: Getty Images

Серед фасонів у неї у фаворитах спідниці та сукні середньої довжини, приталені силуети, пальта з коміром та жакети. Також вона теж не боїться грати із кольором!

Джилл Байден у вбранні Brandon Maxwell / Фото: Associated Press

Джилл Байден у пальті Gabriela Hearst / Фото: Associated Press

Часто місіс Байден одягає дуже соковиті відтінки, а якщо сукня однотонна, то часто в ансамблі присутні яскраві деталі, як наприклад, слінгбеки з квітковим малюнком, маски з квітковими принтами або вишивкою.

Джилл Байден у жакеті Veronica Beard та слінгбеках Dior / Фото: Getty Images

Джилл Байден у масці з вишивкою від LW PEARL Atelier / Фото: Associated Press

Джилл Байден у блузі з вишивкою / Фото: Getty Images

Іноді квіткові малюнки ховаються в підкладці першої леді, як, наприклад, у випадку з рожевим жакетом L'agence.

Джилл Байден в жакеті від L'agence і сукні Akris / Фото: Getty Images

Або квіти можна побачити в аксесуарах Джилл Байден. Однією з найулюбленіших прикрас у неї є великі рожеві сережки у вигляді квітів від Lele Sadoughi. Сережки ніжні та навіть трохи романтичні, дуже незвичайний вибір для першої леді.

Джилл Байден у сережках від Lele Sadoughi / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta та сережках Lele Sadoughi / Фото: Associated Press

Також флористична тема простежується у шарфах дружини президента.

Джилл Байден у жакеті Giorgio Armani та сукні Stuart Weitzman / Фото: Getty Images

Іноді вона просить вишивати їй квіти вже на готових виробах, як на цій оригінальній сукні кобальтового кольору від Lapointe. Соняшник вона вишили, щоб показати таким чином свою підтримку Україні.

Джилл Байден у вбранні від Lapointe / Фото: Associated Press

Але квіти в образах Байден не тільки у вигляді принтів, часто це вишивка гладдю, вибиті елементи на тканині, мереживо або вишивка Рішельє.

Джилл Байден у вбранні від Monique Lhuillier / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Monique Lhuillier та сережках Lele Sadoughi / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні Gabriela Hearst / Фото: Associated Press

Джилл Байден в вбранні Gabriela Hearst / Фото: Associated Press

Завдяки своєму стилю та вбранням, Джилл Байден демонструє відкритість, доброту та створює приємне враження. Її вбрання цікаво розглядати, вони елегантні, прості, завжди добре на ній сидять і завжди доречні. Нижче ми зібрали ще кілька яскравих образів першої леді, які нас підкорили і так, вони всі в квітковий принт.

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у жакеті Veronica Beard та сукні Christian Siriano / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні Tom Ford / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Altuzarra / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Jonathan Cohen / Фото: Associated Press

Джилл Байден у жакеті Veronica Beard та сукні Christian Siriano / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Dolce & Gabbana / Фото: Getty Images

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден в блейзері Ralph Lauren і сукні із зеленим малюнком / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у ніжному пальті та сукні у квіти / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні від Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Джилл Байден у вбранні Oscar de la Renta / Фото: Getty Images

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