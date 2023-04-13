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Любить натуральний: який вигляд має манікюр герцогині Единбурзької Софі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Любить натуральний: який вигляд має манікюр герцогині Единбурзької Софі

Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі рідко робить манікюр. Але якщо і робить, то дотримується королівських правил і фарбує нігті практично напівпрозорим лаком.

Днями герцогиня відвідувала військово-морську базу у Портсмуті. Софі приїхала у лаконічному образі та зробила напівпрозорий манікюр. На збільшеній фотографії видно, що нігті герцогині Единбурзької мають акуратний вигляд, але кутикула обрізана не повністю. Мабуть, манікюр Софі робить собі самостійно.

Манікюр герцогині Единбурзької Софі / © Getty Images
Манікюр герцогині Единбурзької Софі / Фото: Getty Images

Також нещодавно ми бачили принцесу Уельську з яскравішим ніж зазвичай манікюром. Вона нафарбувала нігті червоним лаком і прийшла на великодню службу. Це був резонанс, оскільки зазвичай Кейт не робить такий яскравий манікюр, але він добре пасував під її неоново-синє пальто та клатч.

Манікюр принцеси Уельської / © Getty Images
Манікюр принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також нещодавно ми роздивлялися манікюр королеви Камілли. Раніше дружина короля Чарльза фарбувала нігті більш насиченими та яскравими відтінками, але зараз також дотримується нюду чи напівпрозорих лаків.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

А ось королева Іспанії Летиція зовсім не наносить лак на нігті. І іноді вони мають не дуже акуратний вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
264
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