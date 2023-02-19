В очікуванні вечора: згадуємо три вечірні образи Кейт Міддлтон на церемонії BAFTA

Кейт Міддлтон дебютує на церемонії BAFTA як принцеса Уельська вже сьогодні ввечері. У зв'язку із цим ми вирішили згадати її знакові появи на заході.

Вперше на церемонії ми побачили герцогиню Кетрін 2017 року. Тоді вона обрала для світського виходу сукню з колекції Alexander McQueen з відкритими плечима, яка чудово підкреслювала її тонку талію. Свій образ герцогиня доповнила діамантовим браслетом та сережками з величезним каменем, а також клатчем Alexander McQueen.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Фото: Associated Press

2018 року Кейт була на сьомому місяці вагітності своєю третьою дитиною принцем Луї і на церемонії сяяла в багатошаровій сукні від улюбленої марки Jenny Packham з досить глибоким декольте і тонкою стрічкою, що підкреслювала її живіт. Також Кетрін одягла розкішний гарнітур зі смарагдами і діамантами і взяла з собою маленький чорний клатч.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Фото: Associated Press

Наступного року герцогиня Кембриджська знову зробила вибір на користь улюбленого бренду Alexander McQueen оголивши плечі. До сукні були підібрані туфлі Jimmy Choo зі стразами, маленький білий клатч від Alexander McQueen, діамантовий браслет королеви Єлизавети II і сережки з особистої скриньки принцеси Діани.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Фото: Associated Press

Як шкода, що до 2017 року принц Вільям відвідував церемонію BAFTA сам, хоча є президентом премії від 2010 року. І, звичайно, дуже цікаво побачити, який лук для сьогоднішнього виходу обере принцеса Уельська.

Читайте також: