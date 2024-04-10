Любить овочі та рибу: що входить до раціону королеви Летиції

Дружина короля Філіпа VI дотримується збалансованого та різноманітного харчування, завдяки чому має чудовий вигляд і добре почувається.

Серед продуктів, які завжди присутні на тарілці королеви — оливкова олія, лосось, зелені овочі, червоні фрукти, натуральні молочні продукти, вівсянка та темний шоколад. Ці продукти багаті антиоксидантами, протизапальними та омолоджуючими властивостями, які допомагають запобігти старінню клітин та захистити здоров'я серцево-судинної системи.

Також Летиція п'є багато води, замінює каву зеленим чаєм, уникає цукру, безалкогольних напоїв та алкоголю.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

За даними сайту royalfamily, сніданок королеви складається з омлету з трьох яєць, 200 грамів вівсянки з ягодами і склянки води. На обід королева полюбляє їсти жирну рибу, таку як лосось, сардини або тунець, які забезпечують її жирними кислотами омега-3, корисними для серця та мозку. А також свіжі або приготовлені на пару овочі, які забезпечують її вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

На полудень вона може перекусити натуральний йогурт, трохи фундука чи фрукти. А на вечерю Летиція знову обирає рибу із овочами на пару.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Таке харчування в комплексі з фізичними навантаженнями працює на благо здоров'я Летиції, її Величність має дуже гарний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який овоч королева Камілла не з'їсть ніколи.

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