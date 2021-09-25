Любить прикраси: Меган Маркл одягла на зустріч особливі сережки

Цього тижня публіка побачила кілька виходів герцогині Меган і принца Гаррі.

Пара відвідала обсерваторію One World всередині Всесвітнього торгового центру One World Trade Center, найвищої будівлі не тільки в Нью-Йорку, але і в Сполучених Штатах. Її звели на місці веж-близнюків, зруйнованих в результаті теракту 11 вересня 2001 року.

Ми вже розглядали образ герцогині Сассекської з цього виходу. Для своєї появи на публіці Меган вибрала total black look, який складався зі штанів кльош, пальта з коміром-стійкою і водолазки. Завершили цей суворий образ туфлі-човники, прикраси на руках: годинник від Cartier, що раніше належав принцесі Діані, кілька браслетів і обручка. А ще герцогиня Сассекська вибрала для цієї першої появи після других пологів на публіці особливі сережки, ті самі, в яких вона виходила заміж за принца Гаррі 2018 року.

Меган Маркл / Associated Press

Сережки Cartier з білого золота з діамантами, які Меган носила на своїй весільної церемонії у Віндзорському замку в травні 2018 року чудово доповнили її ділової образ.

Весілля Меган і Гаррі / Getty Images

До речі, сьогодні, Гаррі і Меган планують взяти участь в Global Citizen Live, щорічному концертному заході, який проводиться на Великий галявині в Центральному парку. Захід буде присвячений вакцинації від COVID-19, а Сассекси виступлять там з промовою.

Герцог і герцогиня Сассекські / Getty Images

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