Любить прикраси та простий одяг: що носить і який має вигляд Брітта Ернст — дружина Олафа Шольца

Від початку російсько-української війни кожен українець запам'ятав ім'я канцлера Німеччини Олафа Шольца та його нерішучість щодо України. Проте мало хто говорить про дружину німецького політика – Брітту Ернст.

Їй 61 рік, вона теж політикиня від Соціал-демократичної партії, обіймає посаду міністерки освіти Бранденбурга від 2017 року, також була депутаткою парламенту Гамбурга і обіймала посаду міністра шкіл Шлезвіг-Гольштейна. 2021 року Брітта обійняла посаду голови Конференції земельних міністрів культури Німеччини.

На різних заходах дружина канцлера часто супроводжує чоловіка, проте її стиль дуже простий та лаконічний. Політикиня любить зручний одяг, часто носить жакети з джинсами та штани, також її можна побачити в кедах, а ось для офіційних заходів вона вибирає в основному прості сукні темних відтінків та туфлі на не дуже високих підборах. Часто присутні в образах пані Ернст масивні прикраси — персні чи намиста, однак сережки вона не носить.

Брітта Ернст із чоловіком / Фото: Associated Press

Брітта Ернст із чоловіком / Фото: Getty Images

Брітта Ернст / Фото: Getty Images

З Олафом Шольцем Брітта у шлюбі від 1998 року вони живуть у Потсдамі, дітей у них немає.

Брітта Ернст із чоловіком / Фото: Getty Images

Брітта Ернст із чоловіком / Фото: Getty Images

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