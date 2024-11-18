Любить штанні костюми: стильна королева Софія на благодійному заході у Мадриді

Її Величність відвідала благодійний ринок "Нуево Футуро" у Палаці Сібелес у Мадриді.

Для нового виходу на публіку Софія обрала свій улюблений класичний аутфіт. Вона була одягнена у бузкову блузку, короткий картатий жакет та штани зі стрілками, а взута у замшеві черевики на невисоких стійких підборах.

Королева Софія дуже любить прикраси і доповнила свій образ різними підвісками на шиї, сережками-висячками з квітами з каменів, золотими кільцями на пальцях і золоту брошку пришпилила до жакету. Також у неї було її фірмове укладання та макіяж на обличчі .

Королева Софія / Фото: Getty Images

Нещодавно ми показували інший образ королеви Софії, коли вона у сірому бездоганному костюмі та блузці кольору морської хвилі приїхала до Інституту Сан-Хосе з нагоди його 125-річчя.

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