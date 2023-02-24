Любить скіні та прямі: виходи Кейт Міддлтон у джинсах

Принцеса Уельська нехай і рідко, але все ж таки іноді з'являється на публічних заходах у джинсах.

Нещодавно ми згадували, які джинси любить носити герцогиня Сассекська Меган. І вирішили показати, а що ж у гардеробі принцеси Кейт.

У червні 2022 року ми бачили дуже стильний вихід Кетрін під час візиту до лондонського Музею Природознавства. Тоді її Високість приїжджала, щоб більше дізнатися про проєкт "Міська природа", який стартував пізніше того ж року. Метою цього проєкту є відновлення зв'язку між природою та людьми. На принцесі тоді був блейзер коралового кольору від Chloe, під який вона одягла білий топ Ralph Lauren і підібрала сині джинси Other Stories. Образ Кейт завершували білі кросівки від Veja.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також у принцеси Кейт є улюблені джинси від Zara. У них Кетрін у жовтні 2018-го відвідувала центр Sayers Croft, який спрямований на навчання та залучення дітей та місцевої спільноти до навколишнього середовища. Джинси Кейт тоді поєднала із джемпером та курткою кольору хакі, а також високими чоботами від Penelope Chilvers.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У роки, коли Кейт ще тільки починала зустрічатися з принцом Вільямом, вона часто носила саме джинси. Комбінувала їх із сорочками та джемперами і часто з чоботями чи угами. А ще любила носити джинси з низькою посадкою та обов'язково зі шкіряними ременями.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також раніше ми згадували, які джинси носила принцеса Діана, покійна свекруха Кейт та Меган.

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