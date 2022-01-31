Любить смачно поїсти: королева Єлизавета ІІ вирішила випустити соус власної марки

Ми вже розповідали вам про любов Єлизавети II до бургерів. Їсть королева лише приготовані її особистим шефкухарем бургери, а тепер вирішила випустити ще й власний кетчуп із вирощених у Сандрінгемі інгредієнтів.

Як пише журнал People, королева Єлизавета II випустила власну марку приправ, включаючи томатний кетчуп та коричневий соус (схожий на соус для стейків). Продукти виготовляються у маєтку 95-річної монархині Сандрінгем у Норфолку з використанням інгредієнтів, вирощених саме там.

Кетчуп, який позиціонується як "ідеальний для сніданку або у будь-який час дня", приправлений фініками, яблучним соком та спеціями, а коричневий соус "наповнений оцтом та спеціями". Вартість такого королівського кетчупу становитиме 9 доларів за 10 унцій (близько 300 грамів) у скляній пляшці. Але коли соуси надійдуть до продажу, наразі не повідомляється.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Раніше 2020 року Букінгемський палац випустив власний джин, багато інгредієнтів якого надходять прямо з заднього двору лондонського будинку королеви Єлизавети II, наступним був джин, виготовлений у маєтку Сандрінгем. А минулого року королева схвалила продаж пива, звареного з рослин, вирощених у її маєтку у Сандрінгемі.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Зазначимо, зараз монархиня перебуває саме в Сандрінгемі. Вона зупинилася у Вуд Фарм, котеджі в Сандрінгемському маєтку, де часто зупинявся її чоловік принц Філіп, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років.

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