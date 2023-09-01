Любить спорт: стало відомо, як тренується королева Ранія

Вона у чудовій фізичній формі і має приголомшливий вигляд. Експертка з фітнесу Джоанна Дейс розповіла Express про те, як королеві вдається зберігати таку приголомшливу фігуру в 53 роки.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

"Вона веде дуже активний спосіб життя і особливо любить такі заняття, як біг підтюпцем, силові тренування, пілатес та йогу. Один з міфів у фітнесі полягає в тому, що жінкам загалом, і коли ми стаємо старшими, не потрібні силові тренування. Але правда абсолютно протилежна. Силові тренування є одним із ключових у наших тренуваннях, оскільки вони можуть знизити жирові відкладення, контролювати вагу, зменшити біль та травми, збільшити щільність кісток та покращити ваші спортивні результати, щоб ви могли тренуватися довше, не втомлюючись", — каже експертка.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Також пані Дейс розповіла, що пілатес та йога є відмінними вправами низької інтенсивності, які допомагають нашим суглобам залишатися рухливими та здоровими.

"З віком наше тіло починає хворіти сильніше і може послабшати, тому, якщо ми просто прагнемо щодня якимось чином рухати своїм тілом – ми роблю гарну роботу", — каже фахівчиня.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Крім фізичних навантажень, королева Ранія також веде здоровий спосіб життя. Вона не палить і не вживає алкоголю, що знижує ризик серцево-судинних захворювань та виникнення 12 видів раку і збільшує тривалість її життя. А ще дружина короля прагне спати по 8 годин за ніч і уникає кофеїну перед сном.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як тренується королева Іспанії Летиція.

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