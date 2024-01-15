Любить увагу: молодша дочка королеви Мері та короля Фредеріка X зачарувала публіку

Ці знімки зробили репортери, які зібралися 14 січня біля палацу Амалієнборг, де король Фредерік X був проголошений новим монархом Данії.

Молодша дочка короля Фредеріка та королеви Мері була зазнімкована в автомобілі, коли разом з батьками, братами та старшою сестрою їхала до палацу.

Принцеса Жозефіна / Фото: Getty Images

Цього важливого дня 13-річна принцеса Жозефіна була в синьому пальті від Prada, а на шиї у дівчинки виблискувало перлинне намисто. Також у неї були нафарбовані тушшю вії та підкреслені помадою губи. А у вухах виблискували сережки з рожевим кварцом з маминої скриньки від Dulong Fine Jewelry.

Принцеса Жозефіна / Фото: Getty Images

Принцеса Жозефіна, мабуть, любить увагу і з радістю махала публіці рукою, коли їхала в авто та стояла зі своєю родиною на балконі.

Її старша 16-річна сестра принцеса Ізабелла була в червоному пальті Carolina Herrera та чорних шкіряних туфлях із шипами від Maison Valentino із гардеробу своєї мами.

Король Фредерік X та королева Мері з дітьми / Фото: Associated Press

Читайте також: