Любить яскраві луки: прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у жакеті кольору фуксії

Карін Жан-П’єр у своєму гардеробі має багато речей яскравих відтінків.

Вчора, 17 січня, прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед журналістами вона постала у яскравому діловому образі. Карін була одягнена у білий топ із хвилястою зоною декольте і костюм кольору фуксії, який складався зі штанів і жакету з декоративними ґудзиками на рукавах.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка доповнила аутфіт зачіскою з кучерями, макіяжем із акцентом на очах, манікюром карамельного відтінку, сережками-цвяшками і делікатною підвіскою на ланцюжку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Жан-П’єр прийшла на пресбрифінг у сукні малиновго кольору.

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