Любить з "перчинкою": герцогиня Кембриджська назвала улюблену страву, яку готує для сім'ї

Ми вже знаємо, що люблять їсти діти принца Вільяма і герцогині Кембриджської. А що ж полюбляє сама Кетрін?

Мама трьох дітей відверто розповідала про те, які страви краще готувати вдома. Однією з її улюблених є карі. І, як зізнається герцогиня, вона любить щоб було гостріше.

На публіці про свої смакові переваги герцогиня Кембриджська розповіла напередодні поїздки до Пакистану кілька років тому. Тоді вони з Вільямом відвідували Центр Ага Хана в Лондоні. А на заході пара сказала, що з нетерпінням чекає можливості спробувати їжу в Пакистані під час їхнього туру, пише People.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

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Тоді ж Кейт розповіла, що вона часто готує вдома каррі і зазвичай робить легку версію для своїх дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї — і більш гостру для себе і принца Вільяма. Принцеса Шарлотта, як виявилося, любить не тільки оливки, але і легко може впоратися з гострою стравою каррі, за рецептом її мами. Але очевидно, що Кетрін не надто часто дозволяє доньці таке їсти. Принц Вільям тоді ж розповів, що занадто гострі страви він не любить, на відміну від його дружини.

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська / Associated Press

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