Любителька гламурного вбрання: розглядаємо образи баскетбольної тренерки Кім Малкі

60-річна американка руйнує всі стереотипи про те, який мають мати вигляд жінки в спорті і це справді надихає.

Кім Малки – баскетболістка та головна тренерка жіночої баскетбольної команди Університету штату Луїзіана. Перш ніж стати тренеркою Малкі професійно займалася спортом і 1984 року стала олімпійською чемпіонкою. Крім цього вона ще вигравала безліч змагань і має величезну кількість нагород. Однак нам хотілося б відзначити не стільки спортивні таланти цієї жінки, як її яскравий стиль.

На кожній грі Кім Малкі з'являється в залі в розкішному вбранні, в якому все ідеально підібрано та продумано. Вона любить лелітки, блискітки, туфлі зі стразами, а також не боїться кричущих кольорів. Також у Кім завжди ідеальне укладання та макіяж, а прикраси часто відповідають не лише кольору вбрання, а й туфлям.

В одному з інтерв'ю жінка зізналася, що попри те, що носить такі яскраві речі, сама по магазинах ходити не дуже любить, однак стиліста у неї немає.

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

Кім Малкі / Фото: Associated Press

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