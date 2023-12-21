Люблять один бренд: принцеса Євгенія вийшла у світ з сумкою, як у Меган Маркл

Принцеса Йоркська Євгенія, як і Меган Маркл, є шанувальницею сумок бренду Gabriela Hearst.

Нещодавно принцеса Євгенія разом із чоловіком Джеком Бруксбенком, мамою Сарою Йоркською та сестрою принцесою Беатріс відвідала зимовий галаконцерт Колективу з боротьби з рабством у Центрі мистецтв Баттерсі у Лондоні.

Габріела Герст та принцеса Євгенія Йоркська / Фото: Getty Images

На захід Євгенія приїхала у чорній атласній сукні з довгими рукавами від Peter Pilotto & Christopher de Vos, взула золотисті босоніжки Jimmy Choo, а в руках тримала золоту сумку від Gabriela Hearst. Перед камерами Євгенія та Габріелла позували разом.

Втім, не лише принцеса Йоркська є шанувальницею цього бренду. Раніше із сумками від Gabriela Hearst на публіці неодноразово з'являлася Меган, герцогиня Сассекська.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган носила сумку, але тільки іншого кольору і трохи більшого розміру, коли вони з принцом Гаррі відвідували місто Біркенгед, поєднуючи її з червоним довгим пальтом від канадського бренду Sentaler та туфлями до тону.

А ще сумку смарагдового кольору від Gabriela Hearst герцогиня Сассекська брала із собою на службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві 9 березня 2020 року у Лондоні. Це був один з останніх заходів, які Меган і Гаррі відвідали як члени королівської родини.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, прихильницями бренду також є акторки Синтія Ніксон та Сара Джесіка Паркер.

Читайте також: