Люди бідкаються: як змінилося життя російських олігархів та пропагандистів після запровадження санкцій

Ми зібрали для вас найяскравіші скарги путінських олігархів на життя, зіпсоване замороженням рахунків та арештом майна.

Один із олігархів, що потрапили під санкції, – 57-річний Михайло Фрідман. 2021 року журнал Forbes поставив його на 11-е місце у списку найбагатших росіян зі статками 15,5 мільярда доларів.

Михайло Фрідман / Getty Images

Тепер через санкції кредитні картки Фрідмана заморожені, а він сам змушений просити від британського уряду дозволу на зняття якоїсь суми на місяць на життя. Експерти вважають, що сума коштів, яку Фрідману дозволять знімати щомісяця, становитиме не більше 2500 фунтів. А це, за британськими мірками, доволі скромна сума.

Олігарх досить активно коментує запроваджені проти нього санкції та скаржиться на тяготи життя:

"Не знаю, як жити. Справді не знаю".

"Можливо, мені самому прибрати в будинку. Добре. Коли я був студентом, я мешкав у маленькій кімнаті в гуртожитку з чотирма хлопцями, але через 35 років це – несподівано".

"Я навіть не можу сплатити в ресторані. Я змушений їсти вдома, і я практично перебуваю під домашнім арештом".

Також Фрідман скаржиться на те, що фактично позбавлений можливості виїхати куди-небудь з Великої Британії.

Петро Авен / Getty Images

Колишній партнер Фрідмана у бізнесі – 67-річний Петро Авен – був власником статків у 4,6 мільярда доларів. Зараз усі його рахунки також заморожені. Але, на відміну від Фрідмана, Авену загрожує ще й депортація з Великої Британії, а він якраз і хоче залишитися в країні. Ось як він описує свої страждання:

"Все, що ми будували 30 років, зараз повністю зруйновано".

"Чи зможу я дозволити собі прибиральницю або водія? Я сам не воджу машину... Можливо, моя падчерка водитиме. Ми не розуміємо, як виживати".

Роман Абрамович / Getty Images

55-річний Роман Абрамович, статки якого на початку широкомасштабного вторгнення російської армії до України становили 8,4 мільярда доларів, на життя публічно не скаржиться, та ходять чутки, що він зайнятий пошуком мільйона доларів на зарплатню чисельному обслуговувальному персоналові його будинків, яхт та літаків. Як заведено у росіян, цю інформацію представник олігарха повністю спростовує.

Ірина Абрамович / Getty Images

Страждає від санкцій і перша дружина Абрамовича – Ірина Маландіна. The Sun стверджує, що зараз вона переховується в одному зі своїх лондонських особняків, побоюючись, що санкції можуть торкнутися її статків. "Вона не знає, куди звернутися. Ірина боїться, що її дні у Великій Британії закінчилися назавжди", – повідомив виданню колишній охоронець жінки.

Володимир Соловйов / Getty Images

58-річний Володимир Соловйов, мабуть, дуже засмучений тим, що більше не може відпочивати на своїх прекрасних віллах на озері Комо. Ось як він прокоментував запроваджені проти нього санкції:

"Це що, вперше, коли цивілізована Європа запроваджує проти євреїв санкції, у тому числі проти власності? Вже чого-чого, а євреєві не звикати до такого ставлення. Тобто ці спадкоємці нацистської Німеччини запроваджують санкції проти журналіста? Ну, звичайно, вони йдуть шляхом Гітлера, для якого особистим ворогом був Левітан".

Ольга Скабеєва та Євген Попов

Пропагандистка Ольга Скабєєва та її чоловік Євген Попов після оприлюднення списків санкцій, до яких їх також внесли, розмістили допис у своєму Instagram, де написали:

No more:



Shopping in #Milano



Partying in #SaintTropez



Diamonds in #Antwerp

Не дуже зрозуміло, чи було це сумне прощання або радісне визволення, мовляв, "ну нарешті можна поїхати до Геленджика та придбати уральські самоцвіти замість цих остогидлих діамантів".

Дмитро Кисельов / УНІАН

Пропагандист Дмитро Кисельов під санкціями давно, про що з деякою бравадою любить згадати, показуючи журналістам свій будинок в окупованому Коктебелі.

Маргарита Симоньян / Getty Images

Одіозна пропагандистка Маргарита Симоньян стверджує, що навіть пишається потраплянням до санкційних списків, і не соромиться у висловлюваннях у соцмережах.

4. За сукупністю перерахованого вище, мені на ці санкції з приладом покласти. Так і напишіть. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 20, 2022

Дмитро Пєсков / Getty Images

А прессекретар Путіна Дмитро Пєсков дивується, навіщо санкції запровадили проти його дорослих дітей:

"Ну, чесно кажучи, я здивувався, особливо я здивувався через дітей. Діти здивувалися ще більше за мене. Але, з іншого боку, це, напевно, було найкраще підтвердження моїх розповідей про ті недружні кроки, які робляться щодо нашої країни. Вони раптом зрозуміли, що все, що я розповідав їм, – це правда».

