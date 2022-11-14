Люди вціліли після авіаудару, а їхня оселя - ні: історія багатодітної родини з Калинівки

Леонід та Світлана жили в Калинівці Васильківського району Київської області у власному домі. Виховували трьох всиновлених дітей: Володимира, Віталія та Валерію. "Це наші рідні діти, бо вони діти мого двоюрідного брата", - пояснює Світлана.



2012 року дітей у брата забрали. Родина не змогла допустити, щоб дітей забрали до дитячого будинку, тож взяла їх до себе.



Війна застала сім'ю у власній оселі. 28 лютого, приблизно о 7 або 8 годині всі були у вітальні, коли почули жахливий звук. Авіабомба впала за п'ять метрів від їхньої оселі. Вибухова хвиля майже повністю зруйнувала їхній будинок і повністю зруйнувала будинок сусідів.

Тіло сусідки знайшли біля порогу будинку Леоніда та Світлани, хазяїна не знайшли досі. Собаку не знайшли також.

Проєкт "Повернись додому"



Будинок Леоніда та Світлани дуже постраждав. Не лишилося ні огорожі, ні даху. Їхати кудись родина не бачила сенсу, це їхня земля - спадщина Світлани, - на якій кожний куточок був збудований власноруч. Люди вціліли після авіаудару, а стіни їхньої осели - ні. В березні було дуже холодно, спали всі разом, не роздягаючись. Тоді ж вирішили почати відбудову домівки. Коли над ними ще гриміли бомби, за два тижні люди залатали діри, щоб пережити холод.

Проєкт "Повернись додому"



Але будинок все ще потребував ремонту, навіть, скоріше, капітальної відбудови. За справу взялися фахівці "Медіаоборони" й зараз він майже повністю відновлений. Тож багатодітна родина зможе перезимувати в теплі власного дому.

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