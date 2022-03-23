Людмила Путіна: що відомо про колишню дружину "фюрера" і де вона зараз

Вона мріяла запам'ятатися світові як акторка, але в результаті її знають лише як колишню російського "фюрера", яка ховається від преси.

Зараз про особисте життя президента Росії практично нічого невідомо, тільки іноді з'являється інформація про його коханок, серед яких олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, та позашлюбні діти, які живуть у Швейцарії. Також практично нічого невідомо і про двох законних дочок Марію та Катерину, які у нього народилися у шлюбі з Людмилою Путіною.

Людмила Путіна / Associated Press

З єдиною дружиною Путін провів у шлюбі 31 рік, але коли точно почалися проблеми у стосунках, достеменно невідомо. Імовірно, шлюб пішов під укіс ще від 2001 року, коли Путін познайомився з Кабаєвою. Про роман зі спортсменкою почали шепотітися 2006 року, а ось 2015-го швейцарська преса розповідала, що спортсменка народила від російського президента в приватній клініці Clinicа Sant'Anna.

Щодо самої Людмили Путіної, то про її життя відомо, зрозуміло, небагато, як і про всіх родичів російського "фюрера". Народилася вона в 6 січня 1958 року в Калінінграді, в сім'ї робітника ремонтно-механічного заводу Олександра Шкребньова та касирки на автотранспортному підприємстві Катерини. У Калінінграді закінчила середню школу, а потім мріяла стати акторкою, тому відвідувала драмгурток при районному будинку піонерів. Працювала майбутня перша леді Росії в молодості та юності не на найпрестижніших професіях: листоношею, токаркою, санітаркою, керівницею драмгуртка і навіть стюардесою Калінінградських авіаліній. У 80-х ймовірно переїхала до Ленінграда (зараз — Санкт-Петербург), оскільки 1986-го закінчила Ленінградський державний університет за фахом філологиня-романістка. У 1990-1994 роках викладала німецьку мову у своєму ж університеті.

Людмила Путіна / Associated Press

На початку 80-х вона познайомилася з Путіним на концерті Аркадія Райкіна. Друг організував їй та Путіну побачення наосліп. У 1983 році вони розписалися та зіграли весілля. 1985 та 1986-го у пари народилися доньки. Після приходу чоловіка до політичної влади Людмила поводилася дуже стримано, зазвичай уникала уваги, крім випадків, передбачених протоколом. Свою публічну роль вона завжди обмежувала заявами на підтримку чоловіка, хоча раніше, ще коли Путін тільки став очільником ФСБ, сказала в одному з інтерв'ю: "Це жахливо. Ми більше не зможемо спілкуватися одне з одним. Жахлива ізоляція. Не буде більше можливості подорожувати куди захочемо, не буде більше можливості говорити, що захочемо. А я тільки почала жити", — нарікала вона, що чоловік порушив обіцянку триматися якомога далі від шпигунського світу.

Людмила Путіна / Getty Images

Також якось Путіна розповіла про дивні стосунки пари. Вона зізналася, як народила першу дитину сама, спіймавши таксі, щоб дістатися лікарні, бо чоловік був у відрядженні. Коли Путін повернувся, він заявив, що дівчинку назвуть Машею на честь його матері, попри те, що Людмила хотіла назвати доньку Наталкою: "Я була в сльозах. Але потім зрозуміла, що вибору в цьому питанні немає, і моєю дочкою буде Маша", — розповідала вона. Також вона нібито розповідала, що ще, коли Путін працював у КДБ, виявляв до неї насильство і мав позашлюбні зв'язки.

Людмила Путіна / Getty Images

На розлучення пара подала 2013 року, але про те, що шлюб на грані розриву вони розповіли журналістам ніби ненароком, коли після балету "Есмеральда" в Кремлівському палаці, журналіст прокремлівського каналу "Росія 24" запитав, чому вони так рідко з'являються разом. Подружжя Путіних назвало причиною розлучення небажання Людмили більше бути публічною особистістю.

"Вся моя діяльність та робота пов'язана з публічністю, з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь — ні, але є люди, які абсолютно з цим несумісні. Ось Людмила Олександрівна відстояла цю вахту у дев'ять років. Це спільне рішення", — прокоментував Путін майже 31 рік шлюбу.

"Це справді було нашим спільним рішенням. Наш шлюб завершено у зв'язку з тим, що ми практично не бачимося, Володимир Володимирович повністю занурений у роботу, діти наші виросли, вони живуть кожна своїм життям. Загалом так склалося, що у нас у кожного своє життя, і я справді не люблю публічності та перельоти для мене складні", — заявила Людмила, хоча в молодості працювала бортпровідницею.

Людмила Путіна / Getty Images

1 квітня 2014 року прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що його розлучення з Людмилою завершено. Проте самотньою вже колишня дружина президента довго не ходила, і в січні 2016 року одружилася з 37-річним керівником Центру розвитку міжособистісних комунікацій та видавничим домом "Літературне навчання" Артуром Очеретним і змінила прізвище. Вони мають 20 років різниці у віці.

Людмила Путіна / Getty Images

Відомо, що Путіна має у власності кілька квартир у Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, елітну нерухомість у Підмосков'ї. Також вона має віллу у Франції в місті Біарріц на узбережжі. Ще вона є власницею частки бізнесу з оренди смартфонів "Запросто". Чи живе в Росії Людмила, невідомо, але багато хто припускає, що ні, оскільки з новим чоловіком її фотографували у Великій Британії в аеропорту Гітроу, а потім у Франції. Це був останній раз, коли про колишню дружину російського "фюрера" щось чули чи взагалі її бачили на публіці.

Людмила Путіна / Getty Images

Людмила Путіна / Getty Images

Людмила Путіна / Getty Images

Людмила Путіна / Getty Images

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